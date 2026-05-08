RuPay Debit Card Benefits: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ₹10,000 ವರೆಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ' (PMJDY) ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಖಾತೆ ಏಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ) ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
ಉಚಿತ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ: ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ; ಅರ್ಹ ಖಾತೆದಾರರು 30,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:
* ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
* 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹರು.
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಾಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.