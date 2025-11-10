English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ!

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:28 PM IST
  • ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ
  • ಅನೇಕರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
  • ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ

ರೈತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ!

PM Kisan 21st installment 2025: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2019ರ ನಂತರ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ರೈತರು ಅಥವಾ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಂತಹ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಬಹು ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನರ್ಹರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅರ್ಹ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನರ್ಹ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ Statusಅನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://pmkisan.gov.in ನ Eligibility status ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ Know Your Status (KYS) ವಿಭಾಗವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?

ಈ ಸೂಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 35,44,213 ರೈತರ ಹೆಸರನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಮೀಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ (ನವೆಂಬರ್ 14) ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹9,000 ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ₹6,000 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಳೆಯುವುದು ದುಬಾರಿ ಕಾರಿಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನರ್ಹ ರೈತರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತರನ್ನ ಅನರ್ಹರೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

21ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ರೈತರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ Statusಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ Statusಅನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

