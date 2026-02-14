PM Kisan update : ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ನ 21ನೇ ಕಂತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕಂತು ₹2,000 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗಾಗಿಯೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ₹2,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ₹6,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್: ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳೇನು?
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
- ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ತಮ್ಮ 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.4 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಹ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಅಪೂರ್ಣ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..