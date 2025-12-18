ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ 2000 ರೂ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

PM Kisan updates : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರು 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 21 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ 22ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಲಾ 2,000 ರೂ.ಗಳ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಗದು ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೇರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಣ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು (ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್) ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, 22 ನೇ ಕಂತು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.