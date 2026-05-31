PM Kisan Money: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ (PM Kisan Scheme) 23ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23ನೇ ಕಂತಿನ 2000 ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
PM Kisan Scheme: 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ (PM Kisan Scheme) ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರದಂತೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂತಿನ 22ನೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ 23ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23ನೇ ಕಂತಿನ 2000 ಹಣ ಜಮಾ (23rd PM Kisan Installment) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 23ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. 22ನೇ ಕಂತು ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ 23ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ದಿನ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 23ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 23ನೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಹಣ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹನ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ದೇಶದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಇನ್ನು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಉನ್ನತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ e-KYC ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
* ಮೊದಲಿಗೆ pmkisan.gov.in ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
* Beneficiary Status ಅಥವಾ Know Your Status ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಪಜಿಲ್ಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
* ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಕಳೆದ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು.