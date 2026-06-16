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PM Kisan 23rd Installment: ಈ ದಿನವೇ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ 2000 ರೂ. ಹಣ! ರೈತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

PM Kisan 23rd Installment Date: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 2000 ರೂ.ನಂತೆ 22 ಕಂತು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. 23ನೇ ಕಂತಿನ (PM Kisan 23rd Installment) ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:24 PM IST
PM Kisan 23rd Installment: ಈ ದಿನವೇ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ 2000 ರೂ. ಹಣ! ರೈತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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