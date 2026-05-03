PM Kisan 23th installment date : ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ' (PM-Kisan) ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ? ಅಂತ...
PM Kisan updates : ಈಗಾಗಲೇ PM Kisan ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 22 ಕಂತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು 23ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು... ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ (PM Kisan 23 Installment) ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು 'ರೈತ ಕುಟುಂಬ' ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೆ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಂದೇ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಡಿ (Ration Card) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ? : ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು (Pahani/RTC), ಆಗ ಮಗನದ್ದೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು: ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನರ್ಹರು.
ವೃತ್ತಿಪರರು: ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ರೈತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು: ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ: ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇಬ್ಬರು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಈವರೆಗೆ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ pmkisan.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 155261 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.