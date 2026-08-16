/PM-KISAN 24th Installment: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

PM Kisan Yojana 24th installment : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ' (PM-KISAN) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2,000 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂ.ಗಳ ನೇರ ನಗದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 23 ಕಂತುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಸೇರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ 20, 2026 ರಂದು 23ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ರೈತರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
24ನೇ ಕಂತು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ? : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23ನೇ ಕಂತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಖಚಿತವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಧಾನ : ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು PM-KISAN ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ pmkisan.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ 'Farmers Corner' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'Know Your Status' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು).
ನಂತರ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ (OTP) ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಲಾನುಭವಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್, ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕಂತುಗಳ ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.