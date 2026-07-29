Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /PM Kisan: 24ನೇ ಕಂತಿನ ₹2,000 ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ!

PM Kisan: 24ನೇ ಕಂತಿನ ₹2,000 ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ!

24ನೇ ಕಂತಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ಈಗಲೇ ಇ-ಕೆವೈಸಿ, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್, ಭೂ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಬಿಟಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 29, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:49 PM IST
PM Kisan: 24ನೇ ಕಂತಿನ ₹2,000 ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ : 'ಯುವನಿಧಿ' ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
Yuva Nidhi Scheme20 min ago
2
Adike Market Price53 min ago
3
GBA Veterinary Ambulance Bengaluru1 hr ago
4
rajya sabha live1 hr ago
5
KRS Protest1 hr ago