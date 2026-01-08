PM Kisan EKYC Update: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಹಧನ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಲಾಭಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ.
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ (PM Kisan) ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂತಿನ ಹಣ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂಥ ರೈತರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು.
ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ರೈತರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರೈತರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವ 3 ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಹೀಗಿವೆ…
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ‘e-KYC’ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಒಟಿಪಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಅರ್ಥ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹತ್ತಿರದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (CSC) ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯಾದಾಗಿ ರೈತರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ರೈತರು ‘PM Kisan’ ಮತ್ತು ‘Aadhaar Face RD’ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC)ಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದಾದರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಸ್ ಸಿ (CSC) ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.