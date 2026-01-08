English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • PM Kisan ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಸರಳ ವಿಧಾನ

PM Kisan ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಸರಳ ವಿಧಾನ

PM Kisan EKYC Update: ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲದ ರೈತರಿಗೆ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:22 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಾತೆಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದಾದರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
camera icon7
Google Search
2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
camera icon6
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon8
Gold rate today
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
PM Kisan ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಸರಳ ವಿಧಾನ

PM Kisan EKYC Update: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಹಧನ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಲಾಭಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ (PM Kisan) ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂತಿನ ಹಣ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂಥ ರೈತರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು.

ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ರೈತರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹ 7,000!

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರೈತರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವ 3 ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಹೀಗಿವೆ… 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಹಳ  ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ‘e-KYC’ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ಒಟಿಪಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಅರ್ಥ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹತ್ತಿರದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (CSC) ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ! ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಮೂರನೆಯಾದಾಗಿ ರೈತರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ರೈತರು ‘PM Kisan’ ಮತ್ತು ‘Aadhaar Face RD’ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 

ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC)ಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಸರ್ವರ್ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (e-KYC) ಮಾಡಿಸುವುದಾದರೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಸ್ ಸಿ (CSC) ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

PM KISANPM Kisan EKYCPM Kisan EKYCPM Kisan beneficiary statusE KYC online PM Kisan

Trending News