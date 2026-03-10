English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • PM Kisan: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಐಡಿ ನೋಂದಣಿ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

PM Kisan: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಐಡಿ ನೋಂದಣಿ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರೈತರಿಗೆ 6,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:10 PM IST
  • ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 22ನೇ ಕಂತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆಯೇ?
  • ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರವೇ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ

Trending Photos

T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!
camera icon6
T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!
ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Weekly Horoscope: ಮಾರ್ಚ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಮಾರ್ಚ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ!
camera icon7
Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ!
PM Kisan: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಐಡಿ ನೋಂದಣಿ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

PM Kisan List Central ID: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಒಂದು ನೂತನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

* ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ 'ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ' (Beneficiary List) ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. https://pmkisan.gov.in/rpt_beneficiarystatus_pub.aspx
* ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ. 'ವರದಿ ಪಡೆಯಿರಿ' (Get Report) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಹ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
* ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಇಪಿಎಸ್‌-95 ಪಿಂಚಣಿ ʼ7ʼ ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

E-KYC & FSD ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

* ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಇ-ಕೆವೈಸಿ (Farmer e-KYC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
* ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ (Farmer Self Declaration - FSD)ಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಲು 'Fruits PM Kisan' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... https://fruitspmk.karnataka.gov.in/MISReport/FarmerDeclarationReport 

ರೈತರ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪಟ್ಟಿ (Farmer Self Declaration list)

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ Reports ಎನ್ನುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 'Farmer Self Declaration list' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನುಮೋದನೆ (Approval) ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

* ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನ (1, 2, 3...) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು.
* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಹ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
* ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಲಾ 2,000 ರೂ.ನಂತೆ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಾಯಧನವು ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು, ಅಗತ್ಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
* ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಹಣವು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
* ಇದಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 66% ಏರಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PM KISANPM Kisan 22nd installmentPM Kisan List Central IDpm kisan beneficiary listPM-Kisan Samman Nidhi

Trending News