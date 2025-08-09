ಬರೀ 200 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಪಿಂಚಣಿ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ..

pension scheme for farmers: ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾಂಧನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 36,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? - ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ರೈತರು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹತ್ತಿರದ ಜನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!
ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು? -
ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 55 ರಿಂದ 200 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 6,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ 200 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2400 ರೂ. ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ 6,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ರೂ. 3600 ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ನಂತರ, ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2025 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 20 ನೇ ಕಂತನ್ನು 9.7 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನೀವು ಈ ಕಂತು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, pmkisan.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಗನೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!