  • ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ₹599 ಕೋಟಿ.. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ, ನಿಮಗೂ ಹಣ ತಲುಪಿದೆಯೇ?

ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 599 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:44 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂತಿನಡಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ
  • 21ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 599.31 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

PM Kisan Money: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಕಂತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ 29.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ: ಈ 21ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ 599.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಮೊತ್ತವು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವು ಬೆಳೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ! ನಷ್ಟರಹಿತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪಾಲಿಸಿ..

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ವಿವರಗಳನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಧರ್ಮಪುರಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕ ಕ್ರಮ: PM-KISAN ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನರ್ಹ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ: ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು PM-KISAN ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. PFMS ಮತ್ತು UIDAI ಜೊತೆ ಏಕೀಕರಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಮಿನಿಮಮ್‌ 34 ಶೇ.ದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ! ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಬಹಿರಂಗ

ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು: ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂ ಬಿತ್ತನೆ, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು: ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 21 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತರು 14,236.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

