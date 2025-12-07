ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ₹599 ಕೋಟಿ.. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ, ನಿಮಗೂ ಹಣ ತಲುಪಿದೆಯೇ?

PM Kisan Money: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಕಂತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ 29.96 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ: ಈ 21ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ 599.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಮೊತ್ತವು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವು ಬೆಳೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ವಿವರಗಳನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಧರ್ಮಪುರಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕ ಕ್ರಮ: PM-KISAN ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನರ್ಹ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ: ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು PM-KISAN ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. PFMS ಮತ್ತು UIDAI ಜೊತೆ ಏಕೀಕರಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು: ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂ ಬಿತ್ತನೆ, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು: ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 21 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 4.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತರು 14,236.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.