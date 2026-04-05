PM KISAN: ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ.. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ!

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು 23 ನೇ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ರೈತ ನೋಂದಣಿ' ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೈತ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 2,000 ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಸರ್ಕಾರವು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2019 ರ ನಂತರ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೈತ ಐಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂ ವಿವರಗಳು, ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಐಡಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ 23 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತ ಐಡಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.