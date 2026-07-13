/PM Kisan 24th Installment: ₹2,000 ಹಣ ಯಾವಾಗ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ? ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM Kisan Samman Nidhi) ಯೋಜನೆಯ 24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ (PM Kisan 24th Installment) ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 23 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕಂತನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 24ನೇ ಕಂತಿನ ₹2,000 ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
PM Kisan ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ (DBT) ಮೂಲಕ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿದೆ.
24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದು?
ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 23ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ 24ನೇ ಕಂತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ, 24ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ನಿಮಗೆ 24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಕಂತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು PM Kisan ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ Beneficiary Status ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
Beneficiary Status ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
* PM Kisan ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
* ಹೋಮ್ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ Know Your Status ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ Registration Number ನಮೂದಿಸಿ.
* ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ Know Your Registration Number ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
* ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.
* Get Details ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
Beneficiary Status ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ?
* Aadhaar Bank Seeding ಆಗಿದೆಯೇ?
* Land Seeding (ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ?
* ಅರ್ಜಿ Active ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ?
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
e-KYC ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಸಿಗದಿರಬಹುದು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ e-KYC, ಆಧಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಹಣ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ
24ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ Beneficiary Status ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.