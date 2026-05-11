Stop Buying Gold: 1 ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಗೋಲ್ಡ್' ಮನವಿ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
Stop Buying Gold: ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 10. 2026) ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ʼಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿʼ! ಎಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಮೋದಿಯವರ ಈ ಮನವಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಿನ್ನ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ಅದುಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ:
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ:
ಭಾರತವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 600 ರಿಂದ 800 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 710.9 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ 151 ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲು ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
1 ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಆಮದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಡಾಲರ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವೇ ವಿಶ್ವಗುರು!
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದು ಖಚಿತ! ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮೀಸಲನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬದಲಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳು, ಎಸ್ಐಪಿಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.