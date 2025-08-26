English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೂಪರ್‌ ಕಾರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..! 500 km ವರೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Maruti Suzuki e Vitara car : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ-ವಿಟಾರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 26, 2025, 04:05 PM IST
    • ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
    • ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ-ವಿಟಾರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾರು 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
ಸೂಪರ್‌ ಕಾರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..! 500 km ವರೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Mruti Suzuki new ev car: ಈ ಕಾರನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾರು 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸುಜುಕಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು.

2012 ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೇ..? ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್‌ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ (Maruti Suzuki e Vitara car): ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ. 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ 70,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. 80% ಕಾರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

E VitaraPM Modimaruti suzukimaruti suzuki new ev carmaruti suzuki new ev car india

