ಸೂಪರ್‌ ಕಾರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..! 500 km ವರೆಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Mruti Suzuki new ev car: ಈ ಕಾರನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾರು 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸುಜುಕಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು.
2012 ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ (Maruti Suzuki e Vitara car): ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಂಸಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ. 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ 70,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. 80% ಕಾರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.