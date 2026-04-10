Aadhaar Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹3 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ.. ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

Aadhaar Card: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ʼಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆʼಯನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಂತಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.
ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ..?
ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..?
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ. ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.