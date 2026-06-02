PM Surya Ghar Yojana News: ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ… ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯಬಹುದು. ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 78,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜನರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಉಚಿತ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ (Free Electricity) ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ 30,000 ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ 60,000 ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 78,000ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏನೇನು ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು?
18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಮುಫ್ತ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕ (Solar Panel) ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು?
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಐಡಿ.
* ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿವರ.
* ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ
* 6 ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್.
* ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
* ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ.
ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ pmsuryaghar.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು Consumer ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Apply now ಮೇಲೆ click ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.