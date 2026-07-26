PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ 'ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್: ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ (Rooftop) ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ (3KW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹78,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ದೇಶದ 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
3KW ಸೋಲಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
* 1KW ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ – ₹30,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ
* 2KW ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ – ₹60,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ
* 3KW ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ – ಗರಿಷ್ಠ ₹78,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ
3KW ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹78,000ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೇಗೆ?
3KW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 300 ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಅನ್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ಬಳಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು:
* ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು.
* ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇರಬೇಕು.
* ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
* ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದಿರಬಾರದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಗಾತ್ರ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ₹78,000ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ 300 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.