ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ: ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

PM Awas Gramin Yojana: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ʼಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆʼಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಹತೆ
1. ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
2. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.
3. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬಾರದು.
4. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು.
5. ಫಲಾನುಭವಿಯು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ (PMAY) ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ವಂಚನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.