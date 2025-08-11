English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ದೇಶದ 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ₹3,200 ಕೋಟಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 11ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:46 AM IST
  • ದೇಶದ 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ₹3,200 ಕೋಟಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ
  • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಡಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ
  • ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,156 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ

Trending Photos

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon7
Gold prices
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ದೇಶದ 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ₹3,200 ಕೋಟಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 3,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜುನ್ಜುನುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PMFBY ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಲ್ಲದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್‌ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭಗೀರಥ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಕಿರೋರಿ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,156 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 1,156 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ, 1,121 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೈತರಿಗೆ, 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು 773 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು... ಎಕರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!

ವಿಳಂಬವಾದರೆ 12% ದಂಡ  

"2025ರ ಖಾರಿಫ್ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ  

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ʼಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (NAIS) PMFBY ಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ʼಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ರೈತ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆಗಿನ ಜಗನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರುʼ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

PMFBY 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 

2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ 1.83 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಕೇವಲ 35,864 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

PMFBYPradhan Mantri Fasal Bima YojanaFasal Bima YojanaNarendra ModiAndhra Pradesh

Trending News