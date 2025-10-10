PMJJBY and PMSBY Scheme: ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ..! ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವ ವಿಮೆ

PMJJBY and PMSBY Scheme : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ – PMJJBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ) ಮತ್ತು PMSBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ). ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
PMJJBY ಯೋಜನೆಯಡಿ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹436 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, PMSBY ಯೋಜನೆಯು ಅಪಘಾತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹20 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಅಶಕ್ತತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಹ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ದೊರಕುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹20 ಅಥವಾ ₹436 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು “ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ – ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ” ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.