ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ...

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. ಹೌದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ಗಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೇ 9, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 51.06 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.57 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 3,121 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 23.87 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 73.61% ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ...
