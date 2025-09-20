English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ...

ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೇ 9, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 51.06 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.57 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 3,121 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 20, 2025, 08:00 PM IST
  • ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ
  • 2015ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ...

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. ಹೌದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: Gold Jewelry: ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಆಭರಣಪ್ರಿಯರೇ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಂಗಾರ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೇ 9, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 51.06 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.57 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 3,121 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 23.87 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 73.61% ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು ಯಾರು ? ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ?

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Pradhan Mantri Suraksha Bima YojanaPMSBYPradhan Mantri Suraksha Bima Yojana benefitsPMSBY insurancelow-cost insurance

