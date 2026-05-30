PNB Fixed Deposit: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ PNB 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಟಿತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 444 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
PNB FD ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುವ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಮೂಲಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ, ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ PNB 444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)