/PNBಯಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

PNB FD Interest Rate 2026: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB)ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FDಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7.10%, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ 7.40% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
444 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
PNB ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.60% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 7.10% ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.40% ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಜೂನ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 6.60% ವಾರ್ಷಿಕ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ, ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
FD ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. PNBಯ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
|ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗ
|444 ದಿನಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು
|6.60%
|ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು
|7.10%
|ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರು
|7.40%
ಹೀಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತೆರಿಗೆ, ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
PNBಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ FD ಮಾಡಬಹುದು?
PNBಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯ FDಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. PNB ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7–14 ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಟೆನರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
1 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ?
PNBಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.25% ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 389 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ 6.30%, 390 ದಿನಗಳಿಗೆ 6.30% ಹಾಗೂ 391ರಿಂದ 443 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 444 ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 445ರಿಂದ 665 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಮತ್ತೆ 6.30% ಆಗುತ್ತದೆ. 666 ದಿನಗಳ FDಗೆ 6.50% ಹಾಗೂ 667 ದಿನಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.30% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.30%, 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 1203 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 6.35%, 1204 ದಿನಗಳಿಗೆ 6.30% ಹಾಗೂ 1205 ದಿನಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.35% ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.00% ದರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
FD ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
FDಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, FDಯ ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ FD ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇನ್ನು FDಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ‘FD laddering’ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಕೆಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
444 ದಿನಗಳ FD ಏಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ FDಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ PNBಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳಿಗೆ 6.60% ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ, 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಸಮೀಪದ ಕೆಲವು ಟೆನರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ 7.40% ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ FD ತೆರೆಯುವ ದಿನದಂದು PNBಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ PNBಯ 444 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.60%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.40% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೀಯ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
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