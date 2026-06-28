/PNB FD Scheme 2026: ₹3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ

PNB 444-day FD interest rates: ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.40% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ₹3 ಲಕ್ಷವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹3.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ₹3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹26,814 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹3,26,814 ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ FD ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ, TDS ನಿಯಮಗಳು, ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ PNBಯ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
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