PNB Fixed Deposit: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಆಕರ್ಷಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ FD ಆಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ₹1,07,254 ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ PNB ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FDಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡ್ಡಿದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ FDಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣದ ಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PNB ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FD ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ FD ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ PNB ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
