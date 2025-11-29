English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • PF ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಮೂಲವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ

PF ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಮೂಲವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ

EPFO ​​rule change: ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1 ಕೋಟಿ (10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ EPF ಮತ್ತು EPS ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:11 PM IST
    • ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
    • ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ವೇತನ ಮಿತಿ
    • ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ

PF ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಮೂಲವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ

EPFO ​​rule change: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ PF ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು EPFO ​​ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಮಿತಿ ಕೇವಲ ರೂ. 6,500 ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1 ಕೋಟಿ (10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ EPF ಮತ್ತು EPS ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರೂ. 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಹ ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFOPFPF rule change

