ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹7,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹3,14,964 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:14 AM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು 6.90%-7.50%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹7,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹3,14,964 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office Saving Scheme: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ(FD)ಗಳಂತೆಯೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು 6.90% ರಿಂದ 7.50%ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಇದು ಖಾತರಿಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ₹1,000ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

₹7,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹700,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ₹314,964 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1014,964 ಕಾರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

5 ವರ್ಷಗಳ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದರೆ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಏಳು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ...ಈಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ..!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

