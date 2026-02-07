English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹5000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:24 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ 6.7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

Post Office RD scheme: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RDಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿದರವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ 6.7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಓದಿದ್ದು 7ನೇತರಗತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರೋದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ! ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಎಷ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು?

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಕೇವಲ ₹100. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂತು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅದನ್ನ ನಂತರ ನಾಮಮಾತ್ರ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 300,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಒಟ್ಟು 356,830 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು 56,830 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳಿಸುವಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಆ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Post office rd schemePost Office RD scheme benefitsPost Office RD scheme calculatorPost officePost Office Saving Scheme

