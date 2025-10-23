English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ! ಕೇವಲ100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಖಚಿತ

Post Office children scheme: ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:08 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Post Office children scheme: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ.. ಅವರು ಹೊಸ KYC ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ! RBIನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ?!

ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIP ನಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು FD ಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ರಂತೆ ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಕ್ವವಾದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ರೂ. 356,830 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಉಳಿಸಿದ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೂ. 56,830 ಲಾಭವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ.. ಅವರು ಹೊಸ KYC ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ನೀಡಿದ EPFO!

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳು 6.7% ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 100 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೂ. 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 333 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 10,000. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂ. 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

