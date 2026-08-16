/Post Office FD: 12 ತಿಂಗಳು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Post Office FD 2026: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ (Post Office FD) ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FDಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 2026ರ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 1 ವರ್ಷದ Time Depositಗೆ 6.9% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು FDಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು—ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ 6.9% ಬಡ್ಡಿದರವೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
1 ವರ್ಷದ Post Office FDಗೆ 6.9% ಬಡ್ಡಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ 6.9%, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7%, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1% ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಖಚಿತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 6.9% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ₹1 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,07,080ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹7,080 ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿ/ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆಯೇ?
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ FD ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ; 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FD ದರಗಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 8%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6.9% ದರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿಯೇ ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, Post Officeನ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ(SCSS)ಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Post Office FD ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮತ್ತು ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀಡುವ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
5 ವರ್ಷದ FDಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಹ 5 ವರ್ಷದ Time Deposit ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ Section 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ
Post Office FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ತೆರಿಗೆ, ಹಣವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಜುಲೈ–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಗೆ 6.9% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 1 ವರ್ಷದ Post Office FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು SCSS ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. India Post ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)