Post Office FD Interest Rates 2026: ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ (TD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FD ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 2026ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಲ್ಲ.
2 ವರ್ಷದ Post Office FDಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗೆ 6.9%, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7%, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1% ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 24 ತಿಂಗಳ Post Office FD ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ 7% ಬಡ್ಡಿದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. 7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹14,000 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ₹1 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.14 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Post Office TDಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ Senior Citizensಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ FD ಬಡ್ಡಿದರ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅದೇ ದರವೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ Post Office FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಇತರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
Senior Citizensಗೆ 8.2% ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಕಾದರೆ Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. India Postನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ SCSSಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ. ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯ 2 ವರ್ಷದ 7% ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ SCSS ಮತ್ತು Post Office FD ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಹತೆ, ಅವಧಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
Post Office FD ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಷೇರು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Post Office TDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಡ್ಡಿದರ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ₹100ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ FDಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
5 ವರ್ಷದ FDಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 5 ವರ್ಷದ Time Depositಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Section 80C ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
2026ರಲ್ಲಿ Post Office FD vs Bank FD
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ FD ದರಗಳು 8%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು Post Office FD ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ SCSS ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ?
Post Office 2-Year FD ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ Post Office FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ SCSSನ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ
* 2 ವರ್ಷದ Post Office FD → 7% ಬಡ್ಡಿ
* 3 ವರ್ಷದ FD → 7.1%
* 5 ವರ್ಷದ FD → 7.5%
* Senior Citizensಗೆ Post Office FDಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ
* SCSS → 8.2% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 24 ತಿಂಗಳ Post Office FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, Post Office FDಗಿಂತ SCSS ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)