ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Post Office FD: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಚಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನ 60 ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ FDನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂಲಧನ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹2.9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ FD ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಿಗಿಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
