ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಡಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
Post Office MIS: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.4 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1000ಗಳಿಂದಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹9,250ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನ ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಘೋಷಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ, ಖಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೈತುಂಬಾ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಂತೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)