ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,250 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ RD, TD, MIS, PPF ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತರಿಯ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 9,250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು
ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ MIS ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಗಣನೀಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9,250 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,250 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. MIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)