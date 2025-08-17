English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು..!

Post office best scheme : ಹಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:18 PM IST
    • ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು.
    • ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.
    • ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು..!

Post Office Monthly Income Scheme : ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS), ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಹಾಗೂ NCDಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ, ₹14,663 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS) : ಈ ಯೋಜನೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ನಗದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ₹30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) : ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ POMIS ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ : ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು NCDಗಳು : ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.25% ರಿಂದ 0.75% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ AAA ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನ್-ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್‌ಗಳು (NCDಗಳು) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು FD ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯ ಇದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಸಮತೋಲನ : ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ದ್ರವ ನಿಧಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. SCSS ಮತ್ತು POMIS ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ನೀಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಥವಾ ದ್ರವ ನಗದು ತಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Post office best schemePost office SchemeSaving schemesbest Saving Schemes

