ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌... ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 5,550 ರೂಪಾಯಿ!

Post Office Monthly Income Scheme: ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು TD, RD, PPF, KVP, MIS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ MIS ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ SIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5550 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. MIS ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.