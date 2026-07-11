/ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ!

Post Office Savings Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (Monthly Income Scheme - MIS) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.4% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸಿಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರಬೇಕು.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 7.4% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹9,250 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಧನರಾದರೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.