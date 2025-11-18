English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ 9 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಪರ್‌ ಐಡಿಯಾ..? ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ 9 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಪರ್‌ ಐಡಿಯಾ..? ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

Post Office Scheme: ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 9 ಸಾವಿರ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 18, 2025, 02:15 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
camera icon6
EPS 95 Pension
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
camera icon5
Lakshmi Nivasa serial update
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
camera icon11
Venus Transit 2025
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ 9 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಪರ್‌ ಐಡಿಯಾ..? ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

Post Office Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) 'ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.4%. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 15,00,000. ಅಂದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 9,250 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 1,11,000 ಆದಾಯವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,55,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ನೀವು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೂ. 9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5500 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ. 3,33,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಇದು : ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಗೆ 200 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಆ ಲೋಹ ?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

POMIS ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Post Office Monthly income SchemePOMIS returnsPost Office investment 2025best safe investment Indiaguaranteed monthly income scheme

Trending News