ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ 9 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಪರ್‌ ಐಡಿಯಾ..? ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

Post Office Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS) 'ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.4%. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 15,00,000. ಅಂದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 9,250 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 1,11,000 ಆದಾಯವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,55,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ, ನೀವು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೂ. 9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5500 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ. 3,33,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
POMIS ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
