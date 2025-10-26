ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ PPF ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Post Office PPF: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.1 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 12 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗಳ ಕಂತು ಮಾಡಬಹುದು.
PPF ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಗೆ ₹5,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ₹60,000 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನೀವು PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹60,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹16,27,284 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ₹900,000 ಮತ್ತು ₹727,284 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
