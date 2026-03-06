English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Business
  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ... ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 6, 2026, 04:26 PM IST
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪಿಪಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

PPF Scheme: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಉಳಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಪತ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ, ಖರ್ಚು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು & ಉಳಿತಾಯದ ಮಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

ದೇಶದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ 500 ರೂ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ?: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಲು, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ 18,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 2,70,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.1ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು 2,18,185 ರೂ. ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,88,185 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

