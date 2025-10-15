Best Post Office Scheme: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF). ಇದು ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ PPF ಯೋಜನೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7.1% ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 12,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. 7.1% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 18.18 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಇದರರ್ಥ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೂ. 40.68 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
