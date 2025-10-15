English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ 40 ಲಕ್ಷ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

Best Post Office Scheme: ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 15, 2025, 08:46 PM IST
    • ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ
    • ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಗಳಿಕೆ
    • ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ 40 ಲಕ್ಷ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು

Best Post Office Scheme: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.  ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF). ಇದು ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ PPF ಯೋಜನೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು PPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7.1% ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 12,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. 7.1% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 18.18 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಇದರರ್ಥ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ರೂ. 40.68 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Gold price rise: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಇದೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

