English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್..ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ...!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:47 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳು.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
camera icon7
Bra Fence
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್..ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ...!

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ RD ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!, 42,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ !

ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಆಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ-

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ - ರೂ 50,000 (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ 6 ಲಕ್ಷ)

ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ – 5 ವರ್ಷಗಳು

ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ – ರೂ 30,00,000

ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ – 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ)

ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ – ರೂ 5,68,291

ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆ – ರೂ 35,68,291

ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ'ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author
Post Office RD 2025Post office RD calculatorpost office rd scheme 1000 per monthPost Office RD 1000 per month 5 years

Trending News