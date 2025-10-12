ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್..ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ...!

ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ RD ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳುಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಕಂತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಆಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ-
ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ - ರೂ 50,000 (ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ 6 ಲಕ್ಷ)
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ – 5 ವರ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ – ರೂ 30,00,000
ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ – 6.7% (ಸಂಯುಕ್ತ)
ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ – ರೂ 5,68,291
ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆ – ರೂ 35,68,291
ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ'ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.