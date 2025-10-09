English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

post office RD Scheme: ಕೇವಲ ₹25,000 ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 9, 2025, 03:06 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ — ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

post office RD Scheme: ಅನೇಕರ ಕನಸು — ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗುವುದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ — ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit).

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹100 ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹25,000 ನಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹15 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೂಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು — ಬಡ್ಡಿಯು ಸೇರಿ ಈ ಮೊತ್ತ ₹17.74 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ₹2.74 ಲಕ್ಷಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು 100% ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದರ ಬಡ್ಡಿದರ 6.5% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಹಣದ ಲಾಭವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿತಾಯದ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು — ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ — ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಹಿರಿಯರು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ — ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಖಾತೆ ಸಾಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಭದ್ರತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಭ — ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.  

