ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

Post Office RD Scheme: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ — ನೀವು ಕೇವಲ ₹100 ನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹30 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ₹35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿಯ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ನೀವು ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.