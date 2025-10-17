English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಚಿನ್ನದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:34 PM IST
  • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ
  • ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
camera icon5
Worlds most expensive vegetable
ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
camera icon7
school holidays
ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
EPS
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
camera icon6
Hema Malini
ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ! ಕಾರಣ ಅದೊಂದೇ ಸೀನ್..‌
ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

Post Office RD Scheme: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ — ನೀವು ಕೇವಲ ₹100 ನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಗಿಫ್ಟ್: ನಂದಿನಿಯಿಂದ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹30 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ₹35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ತುರ್ತು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಠೇವಣಿಯ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ನೀವು ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
 

Post office rd schemePost Office Recurring DepositBest post office schemeಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ

Trending News