English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ..! ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ, ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೈಸೇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ..! ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ, ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೈಸೇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ

Post Office RD Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit – RD) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 5, 2026, 06:45 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 6.70 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
camera icon6
Gilli
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು
camera icon5
Amrutdhaare
ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು
ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!
camera icon5
Snake prevention
ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ..! ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ, ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೈಸೇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ

Post Office RD Scheme: ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit – RD) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹100ರಿಂದಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಮಾಸವೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹400 ಉಳಿಸಿದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 6.70 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರುಪೇರುಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO News: ATMನಿಂದ ಎಷ್ಟು PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.

ಖಾತೆದಾರನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Post office rd schemePost Office Savings SchemeIndia Post investmentRecurring Deposit Post Officesafe investment India

Trending News