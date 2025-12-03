English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

RDಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:52 PM IST
  • ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ RD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6.7%ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು

Trending Photos

ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
jhanvi fashion dress cost
ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ.. ಏನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ?
camera icon5
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ.. ಏನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ?
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office RD Scheme: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದಾಯವು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಂತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ RDಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

15,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.7%. ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 1.71 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು 10.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 7.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಈ ನಿಧಿಯು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ 50 ರೂ. ನೋಟು : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ!

RDಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ?

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್‌ಡಿಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್‌ಡಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹10 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಈ 3 ನೋಟುಗಳಿದ್ರೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ: ಈ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆರ್‌ಡಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆರ್‌ಡಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎರಡೂ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಜಂಟಿ ಆರ್‌ಡಿಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನ ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post office SchemePost Office Recurring Depositಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆPost officePost Office savings plan

Trending News