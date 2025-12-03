Post Office RD Scheme: ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office RD Scheme: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದಾಯವು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಂತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ RDಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
15,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.7%. ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 1.71 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು 10.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 7.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಈ ನಿಧಿಯು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ!
RDಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ?
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಡಿಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಡಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆರ್ಡಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಡಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎರಡೂ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಜಂಟಿ ಆರ್ಡಿಯನ್ನ ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನ ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)