ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ: 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹6000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹6000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹4,28,197 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ₹3,60,000 ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ₹68,197 ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:46 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆ ಇದೆ
  • ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆ: 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹6000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

Post Office RD Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 60 ತಿಂಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂ. ಅಥವಾ 10 ರೂ.ಗಳ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗೆ 6.7% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹6000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹4,28,197 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ₹3,60,000 ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ₹68,197 ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೆಗಾ ಉಡುಗೊರೆ...! 175 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ...!

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಠೇವಣಿದಾರರು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post office RD calculatorPost office rd schemePost Office RD Scheme 2025₹6000 Month RD InvestmentPost Office recurring deposit scheme

